عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورط واشنطن في تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الصحفي سيمور هيرش الحائز على جائزة بوليتزر لادعائه أن واشنطن كانت وراء تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 الروسي العام الماضي، قائلة إن التقارير التي قدمها الصحفي الاستقصائي المخضرم كانت “خيالا كاذبا”.

ونفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون التقرير، بعد ساعات من نشر هيرش مقاله عن Substack.

وكتب الصحفي السابق لصحيفة نيويورك تايمز، الذي اشتهر عندما كشف عن مذبحة ماي لاي للمدنيين الفيتناميين في عام 1969، أن غواصي البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات على قنوات نورد ستريم تحت غطاء تدريبات الناتو BALTOPS 22 في يونيو الماضي في بحرالبلطيق.

قال هيرش إن القنابل انفجرت عن بعد بعد ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تمزيع ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الأربعة نورد ستريم،مستشهدا "بمصدر مجهول الهوية لديه معرفة مباشرة بالتخطيط التشغيلي".

واشار الي ان بايدن وافق  شخصيا على خطة التخريب، وفقا للتقرير، وساعدت البحرية النرويجية في اختيار المواقع لوضع المتفجرات.

البيت الأبيض واشنطن الناتو الرئيس الأمريكي بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

موضوعات متعلقة

النمسا تحذر الاتحاد الأوروبي وتهدد بإلغاء قمة مهمة.. ما القصة؟

تركيا تكشف عن وقوع 700 هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

مناطيد تجسس بالـ5 قارات.. أمريكا توجه اتهامات خطيرة للصين

الانتقام الروسي.. تحرك عاجل من موسكو ضد الاتحاد الأوروبي

زلزال قوي يضرب سوريا.. ووقوع هزات ارتدادية في لبنان

فتح المعابر.. إجراء عاجل من تركيا لدعم سوريا

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عاجلة لتركيا وسوريا

بعد الزلزال المدمر.. إجراء عاجل من الصحة العالمية بشأن تركيا وسوريا

ترشيحاتنا

على غرار توتير وفيسبوك.. ما أسباب تسريح شركة زووم لموظفيها؟

أرقام مباراة الأهلي وريال مدريد .. متولي الأسوأ

رئيس فيفا: كرة القدم الإفريقية تستعد لبدء حقبة جديدة

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد سوريا ولبنان وتركيا.. زلزال يضرب دولة عربية بقوة 3 درجات بمقياس لريختر

انهيار أكثر من 60 مبنى في حلب.. وسوريا تعاني من نقص المعدات |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

بدون جراحة أو عينة .. فحص جديد يتنبأ بفرص الإصابة بسرطان البروستاتا

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

فيديو

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ