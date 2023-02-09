أنامل ذهبية للفنان شريف حميدة.. يجسد الحياة الواحاتية في الوادي الجديد..صور وفيديو

الفنان "شريف حميدة"، من أبناء قرية القصر التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، وهو موظف بوزارة الإسكان، ولكنه يعشق موهبته التي نشأ عليها منذ طفولته وهي فن النحت على جذوع النخيل وأشجار الدوم.ويستهدف من اعماله توثيق تراث القرية التي نشأ فيها.

يقول حميدة إنه مند الصغر ويعشق النحت على الخشب وجذوع النخيل وأشجار الدوم ، فكان فن النحت هوايتي منذ صغري.

واوضح انه برع في تجسيد وصناعة تاريخ وتراث القرية من خلال فن النحت، واختار جذوع النخيل لسهولة النحت عليها، ولكن ليس كل أنواع النخيل قابلة للنحت فهو يستخدم جدوع نخيل التمر الجاف لانه متوافر بكثره بالقرية ووزنه خفيف جدا ، وهذا النوع من النخيل من أجود أنواع النخيل التي يمكن النحت عليها وإخراج أشكال فنية جميلة ومختلفة.

وتابع أنه اهتم بالنحت منذ طفولته حيث برع في صناعة التحف والتماثيل والعصافير والطيور الصغيرة من الحجارة والأحجار الرملية والطين، فكلما كان يذهب إلى الزرع يصنع هذه الأشكال طوال فترة طفولته.

واوضح انه استأجر مكان كمتحف صغير يضم كافة اعماله من النحت علي جئوع النخيل وغيرها من الاعمال الفنيه ويعتبر كمعرض مجاني للزوار سواء علي المستوي المحلي او الاقليمي ويتردد عليه الزوار والرحلات المدرسيه.

واوضح أنه بالرغم من صغر المكان الدي يعرض فيه اعماله الا ان معظم زوار المحافظه يترددون عليه من الحين للاخر مشيرا الي ان سفيراندونيسيا وسفير الصين اعجبو باعماله عند زيارتهم للمحافظه

ووجه شريف نداء للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخصيص قطعة ارض حتي يتسني له اقامة متحف يضم كافة اعماله ويكون واجهة مشرفه لزوار المحافظة الاجانب .

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (1)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (2)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (3)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (4)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (5)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (6)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (7)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (8)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (9)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (10)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (11)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (12)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (13)

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (14)