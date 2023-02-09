عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنامل ذهبية للفنان شريف حميدة.. يجسد الحياة الواحاتية في الوادي الجديد..صور وفيديو

الفنان "شريف حميدة"،  من أبناء قرية القصر التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، وهو موظف بوزارة الإسكان،  ولكنه يعشق موهبته التي نشأ عليها منذ طفولته وهي فن  النحت على جذوع النخيل وأشجار الدوم.ويستهدف من اعماله  توثيق تراث القرية التي نشأ فيها.

يقول حميدة  إنه مند الصغر ويعشق النحت على الخشب وجذوع النخيل وأشجار الدوم ، فكان فن النحت هوايتي منذ صغري.

واوضح انه برع  في تجسيد وصناعة تاريخ وتراث القرية من خلال فن النحت، واختار جذوع النخيل لسهولة النحت عليها، ولكن ليس كل أنواع النخيل قابلة للنحت فهو يستخدم جدوع  نخيل التمر الجاف لانه  متوافر بكثره  بالقرية ووزنه خفيف جدا ، وهذا النوع من النخيل من أجود أنواع النخيل التي يمكن النحت عليها وإخراج أشكال فنية جميلة ومختلفة.

وتابع  أنه اهتم بالنحت  منذ طفولته حيث برع  في صناعة التحف والتماثيل والعصافير والطيور الصغيرة من الحجارة والأحجار الرملية والطين، فكلما كان يذهب إلى الزرع يصنع هذه الأشكال طوال فترة طفولته.

واوضح انه استأجر مكان كمتحف صغير يضم كافة اعماله من النحت علي جئوع النخيل وغيرها من الاعمال الفنيه ويعتبر كمعرض مجاني للزوار سواء علي المستوي المحلي او الاقليمي ويتردد عليه الزوار والرحلات المدرسيه.

بحضور وفد عالمي .. الوادي الجديد تستعد لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر

واوضح أنه بالرغم من صغر المكان الدي يعرض فيه اعماله الا ان معظم زوار المحافظه يترددون عليه من الحين للاخر مشيرا الي ان سفيراندونيسيا وسفير الصين اعجبو باعماله عند زيارتهم للمحافظه

ووجه شريف نداء للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخصيص قطعة ارض حتي يتسني له اقامة متحف يضم كافة اعماله ويكون واجهة مشرفه لزوار المحافظة الاجانب .

 

جانب من اعمال الفنان شريف حميده (1)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (1)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (2)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (2)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (3)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (3)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (4)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (4)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (5)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (5)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (6)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (6)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (7)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (7)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (8)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (8)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (9)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (9)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (10)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (10)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (11)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (11)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (12)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (12)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (13)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (13)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (14)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (14)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (15)
جانب من اعمال الفنان شريف حميده (15)
اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد معرض النخيل متحف عالم الرحلات التماثيل وزارة الاسكان نخل قطعه أرض اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد: مشاركة 6 طلاب بتصفيات الجمهورية في مسابقة نجوم المكتبة

ترشيحاتنا

جرام الذهب يسجل 1.474 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك.. ردّده كل يوم قبل نومك

بعد الزلزال المدمر.. الرئيس التركي يتفقد المناطق المتضررة في ولايتي هاطاي وأضنة

تجاوز الريال حلم.. حسن المستكاوي يعلق على هزيمة الأهلي

عارفين أنه هيحصل..أول تعليق من الأهلي على قرارات الفيفا حول غرامة كهربا..فيديو

كولر صفقة الموسم.. إبراهيم عبد الجواد: الأهلي كسب من مباراة ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ