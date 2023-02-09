عاجل
تركيا تنشئ أكثر من 92 ألف خيمة للأهالي في مناطق الزلزال أهم أخبار توك شو.. ارتفاع احتياطي الذهب المصري.. وزلزال يضرب سوريا ولبنان ووفاة مصريين في تركيا موجز السوشيال: مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة بعد الشماتة في الأهلي.. وفرج عامر يدعم الأحمر بعد الهزيمة الصحف السعودية: سفارة المملكة في تركيا تبحث عن فتاة تم إبلاغ اختفائها بسبب الزلزال.. الأرصاد تحذر من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالطقس الأمواج هائجة.. كافيهات ومطاعم رأس البر بدمياط تدمرت .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة مرسي جميل عزيز..تعرف على الشرط الذي فرضه على أم كلثوم

مرسي جميل عزيز
مرسي جميل عزيز

تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز صاحب الألف أغنية، الذي عمل مع كبار النجوم منهم الست ام كلثوم

ويحكى ان  مرسي جميل عزيز اشترط على أم كلثوم عدم التدخل في كلمات أغنية "سيرة الحب"، الذي كتبها لها، وفرض عليها أيضا عدم تدخل الملحن فيها، خاصة انه معروف عنها هذا الامر.

وقال بليغ حمدي في حوار أجرى معه: "إذا كان مرسي جميل عزيز طلب هذا من أم كلثوم فمن المحتمل أن يكون هذا الكلام قد حدث بينه وبين كوكب الشرق شخصيًا، وقد أعطتني أم كلثوم كلمات اغنية سيرة الحب، ولحنتها دون أن أعرف أنه من تأليف مرسي جميل عزيز".

وحشتنا .. خالد النبوى يحيى ذكرى ميلاد يوسف شاهين

ذكرى وفاة المخرج نور الدمرداش| زوجته فنانة شهيرة.. وتوفي خلال تصوير مسلسل

وأضاف: "لو كان في كلام الأغنية أي حاجة لم تعجبني لكنت قد طلبت من مرسي جميل عزيز أن يغيرها، إنما كلها كانت أعمال متكاملة ولم تكن في حاجة إلى أي تغيير لأن مرسي جميل عزيز شاعر عظيم، وقد لحنت له بعد ذلك لأم كلثوم أيضًا فات الميعاد، وألف ليلة وليلة".

خالد النبوى كوكب الشرق يوسف شاهين فنانة شهيرة ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

كيلو الفراخ بـ 45 جنيها خلال أيام.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

موضوعات متعلقة

محمد جمعة يكشف كواليس تعاونه مع الطفل آدم في حكاية "الزيارة"

المخرج محمد حماقي: محمد جمعة موهوب ومتقن لأدواره

منهم حضرة العمدة والمطاريد .. محمود حافظ بأكثر من وجه بين السينما والدراما

فيلم Plane يقترب من 3 مليون جنيه في أسبوعه الثاني بمصر

ريتشارد جير وديان كيتون يحتفلان بعيد الحب.. عرض فيلم Maybe I Do بمصر

اليوم.. فيلم تيتانيك يعود للسينمات المصرية بعد مرور 25 عاما على عرضه

حكاية الزيارة.. المخرج محمد حماقي: لم أجد صعوبة في التعامل مع الطفل آدم

الطفل آدم: فرحت بتواجدي مع محمد جمعة في حكاية "الزيارة"| خاص

ترشيحاتنا

آليات التعاقد أون لاين.. للمستهلك حق تعديل الطلب خلال 7 أيام| تفاصيل

ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 فبراير

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 9-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج تعشق النميمة.. نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض.. علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ