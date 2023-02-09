بالجرارات في الشارع.. 2000 مزارع يتظاهرون بفرنسا اعتراضا على قرارات حكومية

قام المئات من المزارعين في فرنسا بالتوافد إلى العاصمة باريس بالجارارات وأدوات الزراعة للتظاهر ضد القيود المفروضة على استخدام المبيدات والقرارات الحكومية التي تؤثر على أنتاجهم.

وقد قالت نقابة الزراعيين في فرنسا، إن هناك حوالي 500 جرار وأكثر من 2000 مزارع قاموا بالتوجة إلى باريس والتظاهر.

وتأتي تظاهرات المزارعين في فرنسا، اعتراضا على قرارات الحكومة الفرنسية التي تم أقرارها في 23 يناير الماضي، والتي منعت مبيدات نيونيكوتينويد في زراعة الشمندر السكري، بعد قرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يعتبر أي إعفاء غير قانوني.

وكانت قد حصلت مبيدات نيونيكوتينويد السامة للنحل والممنوعة منذ العام 2018، على إعفاء منذ عامين، ما سمح باستخدامها في زراعة الشمندر السكري لحمايته من مرض الاصفرار بسبب فيروس ينتشر عن طريق حشرات المن.

وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت شكاوى قطاع الزراعة في فرنسا جراء أزمات مختلفة، حيث قام المزارعون بالتظاهر في أنحاء البلاد للاعتراض بزيادة تكاليف إنتاجهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك للمطالبة بتخزين مياه لري محاصيلهم.

وكان آخر تحرّك كبير لهم في 27 نوفمبر 2019، عندما نفّذ حوالى ألف جرار اعتصاماً على الطريق المحيط بباريس، وندّد المتظاهرون بتشديد القيود على استخدام المبيدات.