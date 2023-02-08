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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب 3 ملفات هامة.. آبي أحمد يذهب إلى فرنسا ويلتقي ماكرون

آبي أحمد وإيمانويل
آبي أحمد وإيمانويل ماكرون

ذهب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى فرنسا في زيارة بعد ختام زيارته إلى مالطا خلال جولته الأوروبية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال اللقاء، اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس الفرنسي وناقشا تعزيز العلاقات بين البلدين بما في ذلك زيادة استثمارات قطاع المقاولات في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية.  

وفي وقت سابق، أشاد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، بتنفيذ اتفاق السلام في تيجراي وذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارتهما المشتركة لـ أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.

وعلق الاتحاد الأوروبي، دعمه المالي لإثيوبيا بعد اندلاع الصراع الأهلي في منطقة تيجراي الشمالية بالبلاد، والذي اندلع في نوفمبر 2020.

ووقعت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيجراي اتفاقية سلام في 2 نوفمبر 2022، منهية عامين من الأعمال العدائية وإحلال السلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك إلى أديس أبابا يوم الخميس لإبداء دعمهما لعملية السلام في المنطقة وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. هذه هي المرة الأولى منذ اتفاق السلام التي يزور فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إثيوبيا.

الأولي منذ توتر علاقات البلدين.. آبي أحمد يزور السودان الخميس

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أبي أحمد فرنسا رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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