طاغية ويستغل احتياطي الاتحاد السوفيتي.. لأول مرة الرئيس الأوكراني يسب بوتين علانية

حياة البشر غير مهمة للكرملين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس: "نحن نري طاغية يمتلك احتياطات ضخمة من الاتحاد السوفيتي، ويحصل على أسلحة من إيران، كل ذلك من أجل إلغاء كل القيم الضرورية في أوروربا".

وأضاف زيلينسكي خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي: "نحن أوروبيون، نعيش كما تعيش دول أوروبا، ولكن أوكرانيا تهدد من قبل الخطر بسبب حرب شمولية"، مضيفا: "إذا سقطت أوكرانيا فأن نمط حياتكم سينهار وسيسقط".

وأعرب زيلينسكي أن روسيا لا تهمها القيم الأوروبية، التي تعتبر حياة الإنسان هي أهم شيء" مضيفا: "حياة البشر غير مهمة للكرملين".

وذكر الرئيس الأوكراني أن نمط حياة البلدان الـ 27 للاتحاد الأوروبي، وأضاف قائلا :"لا يجب علينا أن نسمح بهذه الحرب التي شنتها روسيا، هي ليست فقط حرب عادية للاستحواذ علي أراضٍ في جزء من أوروبا".

‏وكان قد قام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى فرنسا والمملكة المتحدة، التي أصبحت الأخيرة واحدة من أكبر داعمي البلاد في ‏‏حربها ضد روسيا‏‏.‏

‏وخلال الزيارة، دعا زيلينسكي الدول الغربية‏‏ على تسريع شحنات الأسلحة الشهر الماضي مع استمرار روسيا في هجماتها على شرق أوكرانيا.‏

‏وكتب زيلينسكي في ‏‏منشور على تلجرام‏‏: «اليوم، بدأنا اليوم بقضايا الدفاع - في محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك»، مضيفا أن اليوم استمر وانتهى بقضايا الدفاع.‏

‏وأضاف أنه تم الاتفاق على عدد كبير من المركبات المدرعة وتوريد أسلحة بعيدة المدى من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين.‏