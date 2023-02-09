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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

موسوعة جينيس: «سايلو فودز» حصلت على الرقم القياسي في توزيع الوجبات المدرسية خلال عام

مصانع سايلو فودز
مصانع سايلو فودز

قال طلال عمر، نائب رئيس موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في الشرق الأوسط، إن هناك 4 معايير لإعطاء الرقم القياسي، أهمها أن يكون الشيء قابل للقياس، وقابل للتجاوز في أي دولة أخرى»،.

وأضاف أنه تم التواصل مع «سايلو فودز» والعمل مع مسؤوليها على مدار شهور ماضية عديدة، قبل منحها الرقم القياسي، لأكبر توزيع من الوجبات المدرسة خلال عام واحد.

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وأضاف، خلال لقاء بشاشة «إكسترا نيوز»، أن «سايلو فودز»، هي عبارة عن مجمع مصانع كبير ولكن بمعايير عالية للغاية، إذ أنها لديها نموذجا عظيما في سلاسل الإنتاج، موضحا أن الرقم القياسي لابد أن يكون له أهداف، واليوم الهدف يمثل شريحة كبيرة وهامة من المجتمع المصري وهم الطلاب.

وأشار «عمر» إلى أن الهدف من «سايلو فودز» هو دعم ما يزيد 30 ألف مدرسة، عند طريق توصيل الوجبات لأكثر من 12 مليون طالب، وأن الرقم القياسي هو أكثر من 600 مليون وجبة تم تقديمها في خلال عام دراسي واحد، موضحًا أن الرقم السابق له سجل ما يقرب من 100 مليون وجبة لكن «سايلو فودز» تخطت هذا بكثير، معتقدا أن الشركة ستحتفظ بالرقم القياسي لفترة طويلة.

موسوعة جينيس للأرقام القياسية طلاب المدارس الرئيس السيسي توزيع الوجبات الوجبات المدرسية إكسترا نيوز

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