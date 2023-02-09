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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

تفاصيل المؤتمر الرابع لوحدة الروماتيزم والمناعة بـ طب بنات القاهرة

د. سبيلة جمعة، رئيس
د. سبيلة جمعة، رئيس قسم أمراض الباطنة رئيس المؤتمر

تقيم وحدة الروماتيزم والمناعة التابعة لقسم أمراض الباطنة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الرابع بالتعاون مع جمعية أمراض الروماتيزم والمناعة على مدار يومين؛ صرحت بذلك الدكتورة سبيلة جمعة، رئيس قسم أمراض الباطنة رئيس المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر الرابع لوحدة الروماتيزم والمناعة يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الدكتورة سبيلة جمعة أن المؤتمر الرابع يقام بالتعاون مع جمعية أمراض الروماتيزم والمناعة برئاسة الدكتور جعفر رجب، ورئاسة شرفية للدكتور أحمد فؤاد الغباري، والدكتورة ولاء الباز، وأضافت أن المؤتمر الرابع لوحدة الروماتيزم والمناعة يتناول الجديد والحديث في مجالات الأمراض المناعية؛ ومنها: هشاشة العظام، والتهاب الأوعية الدموية، والروماتيزم المفصلي، ومرض الذئبة الحمراء، والصدفية المفصلية.

 

ويشارك في المؤتمر عديد من الأطباء في كليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية، إضافة إلى الأطباء بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.

كلية طب البنات بالقاهرة الأمراض المناعية

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