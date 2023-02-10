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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البنوك الأجنبية أبرزها .. فتح حسابات نقدية لصالح 8 جهات وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فتح حسابات نقدية لصالح 8  جهات، حيث نصت المادة 13 من القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
 

1-البنوك.

2-البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .

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3-البنوك الأجنبية .

4-الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .

5-الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .

6-الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .

 

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
 

1-البنوك .

2-البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ ، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة. 
 

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