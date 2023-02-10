البنوك الأجنبية أبرزها .. فتح حسابات نقدية لصالح 8 جهات وفقا للقانون

أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فتح حسابات نقدية لصالح 8 جهات، حيث نصت المادة 13 من القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :



1-البنوك.

2-البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .

3-البنوك الأجنبية .

4-الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .

5-الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .

6-الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :



1-البنوك .

2-البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ ، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

