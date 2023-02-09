عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى مستشار وزيرة البيئة لاستعراض الجهود المبذولة بمجال إدارة المخلفات

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى بمستشار وزيرة البيئة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس يحيى عبد الله مستشار وزيرة البيئة بحضور أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة للبيئة لإستعراض الجهود المبذولة فى مجال إدارة المخلفات ، وأهمية تكثيف البرامج التدريبية الهادفة لصقل مهارات العاملين فى هذا المجال الحيوى وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة .

وقد أكد محافظ أسوان على الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه ، وأيضاً وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد للإرتقاء بآلية تطبيق أسلوب إيجابى للنظافة العامة ، وتحقيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة .

لمواصلة النتائج الإيجابية.. أشرف عطية يؤكد دعمه لنادي أسوان الرياضي

منظومة البيئة

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بنطاق حى غرب بالسوق السياحى بكافة قطاعاته ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والجانبية حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير ورفع 394 حالة إشغال شملت رفع 342 حالة إشغال ، بجانب تحرير 52 محضر إشغال للطريق .

يأتي ذلك استمراراً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بشأن مواصلة تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة الإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل ، مع تسهيل حركة المارة والمشاه داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق . 

وقد شارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، علاوة على مدير المتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية 

وكانت قد نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان الحفل السنوى لتكريم رواد المهنة ، وحملة الماجستير والدكتوراه لعام 2022 ، بجانب تكريم أبناء الأطباء المتفوقين وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 

جهود متعددة

وقد كلف المحافظ بقيام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام بحضور حفل التكريم ، والذى شهده كل من الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين بمصر ، بجانب أعضاء مجلس النقابة العامة ، وكذا عمداء الكليات والباحثين والمتخصصين والنقابين والتنفذيين .

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التحية والتقدير للأطباء والعاملين فى قطاع الطب البيطرى ، والذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير على دورهم الرائد فى تقديم الخدمات البيطرية بجميع المراكز والمدن .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه رخص 40 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

ترشيحاتنا

50 مليار دولار.. تكلفة صادمة للخسائر الاقتصادية بسبب زلزال تركيا| أرقام

تعرف على التحويلات المرورية عقب الإغلاق الكلي لكوبري فيصل

قوته 7 ريختر.. خبير يحذر: زلزال هائل قادم بـ غرب تركيا

بالقانون .. حالتان لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام بعد الحكم النهائي

من تدبرها لم يفتتن بالدجال| داعية يكشف فوائد سورة الكهف ليلة الجمعة

كارثة بـ الجيش الأوكراني.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

في اليوم العالمي لها.. مخاطر لن تتوقعها لتناول البيتزا

خطير للغاية| مرض مناعي يصيب الأطفال في هذه السن .. تعرف عليه

فيديو

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

تراجعت 40 جنيها.. انفراجة في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ