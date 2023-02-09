محافظ أسوان يلتقى مستشار وزيرة البيئة لاستعراض الجهود المبذولة بمجال إدارة المخلفات

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس يحيى عبد الله مستشار وزيرة البيئة بحضور أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة للبيئة لإستعراض الجهود المبذولة فى مجال إدارة المخلفات ، وأهمية تكثيف البرامج التدريبية الهادفة لصقل مهارات العاملين فى هذا المجال الحيوى وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة .

وقد أكد محافظ أسوان على الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه ، وأيضاً وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد للإرتقاء بآلية تطبيق أسلوب إيجابى للنظافة العامة ، وتحقيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة .

منظومة البيئة

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بنطاق حى غرب بالسوق السياحى بكافة قطاعاته ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والجانبية حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير ورفع 394 حالة إشغال شملت رفع 342 حالة إشغال ، بجانب تحرير 52 محضر إشغال للطريق .

يأتي ذلك استمراراً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بشأن مواصلة تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة الإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل ، مع تسهيل حركة المارة والمشاه داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق .

وقد شارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، علاوة على مدير المتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية

وكانت قد نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان الحفل السنوى لتكريم رواد المهنة ، وحملة الماجستير والدكتوراه لعام 2022 ، بجانب تكريم أبناء الأطباء المتفوقين وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

جهود متعددة

وقد كلف المحافظ بقيام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام بحضور حفل التكريم ، والذى شهده كل من الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين بمصر ، بجانب أعضاء مجلس النقابة العامة ، وكذا عمداء الكليات والباحثين والمتخصصين والنقابين والتنفذيين .

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التحية والتقدير للأطباء والعاملين فى قطاع الطب البيطرى ، والذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير على دورهم الرائد فى تقديم الخدمات البيطرية بجميع المراكز والمدن .