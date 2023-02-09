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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجي كلية الإعلام المنضمين حديثا لنقابة الصحفيين

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، وجميع منتسبي الجامعة؛ خريجي كلية الإعلام بنين وخريجات قسم الصحافة والنشر بنات، الذين انضموا حديثًا لنقابة الصحفيين.

عضوية نقابة الصحفيين 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أبناء إعلام الأزهر -بنين وبنات- يمثلون جامعتهم في عديد من الفعاليات والمسابقات المتخصصة في مجال الإعلام المكتوب والمتلفز، وحاز عديدٌ منهم على المراكز الأولى محليًّا وإقليميًّا في تخصصات: المراسل التليفزيوني، والتصوير الصحفي، والمقال.. وغيرها.

ويوصي رئيس الجامعة أبناءه المنضمين لنقابة الصحفيين بأن يكونوا على مستوى المسئولية التي تحملوها، وأن يستمروا في أداء واجبهم المهني بكل حيادية، مراعين مصلحة الوطن، وأن يضعوا نصب أعينهم قضايا التنمية بشتى صورها، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

وفي سياق متصلٍ أعرب الدكتور أحمد زارع، رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، عن سعادته بأبنائه وبناته الملتحقين الجدد بنقابة الصحفيين، مؤكدًا أنهم يعكسون رسالة الأزهر ووسطيته في المؤسسات الصحفية والإعلامية؛ فهم يحاربون بأقلامهم الفكر الإرهابي، وينشرون ثقافة التسامح، ويحملون على عاتقهم رسالة التنمية والبناء؛ من أجل نهوض الوطن واستقراره.

الأزهر كلية الإعلام نقابة الصحفيين الدكتور سلامة داود الصحافة والنشر كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر عضوية نقابة الصحفيين

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