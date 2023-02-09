زيلينسكي يفجر مفاجأة بشأن إجبار المستشار الألماني على مساعدة أوكرانيا عسكريًا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه اضطر إلى إجبار المستشار الألماني، أولاف شولتس، على تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية، قال زيلينسكي، إنه “في الوقت الحالي، فإن كييف وبرلين في حالة "نقاش صعب" حول توريد الدبابات إلى القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف: "يجب أن أجبر شولتس على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".

وفي وقت سابق، اعترف زيلينسكي، بأنه أبلغ المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن اتفاقيات مينسك “مستحيلة” وأنه لا يخطط لتنفيذها.

وقال زيلينسكي: “بالنسبة لاتفاقيات مينسك ككل، أخبرت إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل: لن نتمكن من تنفيذها بهذه الطريقة”.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه قال نفس الشيء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول وآخر لقاء معه بصيغة نورماندي في عام 2019.

وأضاف زيلينسكي: “أخبرته بنفس الشيء مثل الاثنين الآخرين. لقد فوجئوا وأجابوا: إذا علمنا مسبقًا أنك ستغير معنى اجتماعنا، فستكون هناك مشاكل حتى قبل القمة”.