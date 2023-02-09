سامسونج تكشف رسميا عن إصدار BMW من هاتف Galaxy S23 Ultra

أطلقت سامسونج العام الماضي إصدارا محدودا وحصريا من Galaxy S22 Ultra وأسمته Mercedes Benz بعد تعاونها مع شركة السيارات الألمانية، والآن تدخل سامسونج في شراكة جديدة مع شركة تصنيع سيارات ألمانية أخرى وهي BMW ، لإنتاج هواتف Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition.

سامسونج العريقة لا تحاول تقليد ما قامت به شركة iQOO ، لأن الإصدار الجديد سيكون متاحًا فقط في كوريا الجنوبية وسيتم تصنيع ألف هاتف فقط أي أنه ليس على نطاق الأسواق العالمية مثل هاتف iQOO11 الجديد.

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition

محتويات هاتف Galaxy S23 Ultra BMW M Edition

هاتف Galaxy S23 Ultra BMW M Edition مستوحى من السيارة الرياضية BMW M3 E30 تحديدا وهي الجيل الأول من M3. يأتي صندوق الهاتف الحصري مليئا بأدوات تحمل شعار الشركة الألمانية BMW منها شعارات "بي إم دبليو" على مر الأزمان المختلفة، مع سلسلة مفاتيح هدية بها شعار BMW M الشهير، ولوحة معدنية مكتوب عليها "We Are M" .

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition

من ضمن الأشياء الملفتة في إصدار Galaxy S23 Ultra BMW M Edition هو العلبة التي تغلف المنتج نفسه، نجدها على شكل سيارة BMW M3 E30، بالإضافة إلى ضاغط هواء (كمبريسور) يعمل بالبطارية يحمل علامة BMW التجارية ، مع حامل أكواب و شاحن لاسلكي ، وساعة تناظرية ، ودفتر صور ونظارة شمسية.

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition

وكأن كل هذه الهدايا ليست كافية للدعاية لشركة "بي إم دبليو" بالإضافة إلى كل ما سبق وكل الأدوات الدعائية المطبوع عليها شعار العلامة التجارية، سيحصل المشترون على قسيمة Starter Pack الخاصة بمركز BMW لتعليم قيادة السيارات في مدينة إنتشون ، كوريا الجنوبية، حيث سيعطيهم مدرب دروسًا في القيادة.

سيكون هاتف Galaxy S23 Ultra BMW M Edition مختلفا عن النسخة القياسية لأنه مع ثيمات وبرمجيات داخلية تحمل شعار BMW أيضًا ، بما في ذلك الرسوم المتحركة المخصصة، ولكن الجزء الخاصة بالذاكرة العشوائية والمعالج ومساحة التخزين وغيرها من المواصفات ستكون كما هي في النسخة العادية من Galaxy S23 Ultra.