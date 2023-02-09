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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يطالب بتخصيص المزيد من الموارد الدبلوماسية والأمنية للرد على الصين

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي


دعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، واشنطون إلى تخصيص المزيد من الموارد الدبلوماسية والأمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ للرد على الصين في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى إنشاء مجال نفوذ إقليمي وتصبح القوة الأكثر نفوذاً في العالم.


وأصدر أغلبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تقريرا، بعد عام تقريبًا من إصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجيتها لتحديث التحالفات في المنطقة وتعزيز الشراكات الناشئة والاستثمار في العلاقات بين البلاد.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس اللجنة، السناتور روبرت مينينديز، التقرير في جلسة استماع اليوم الخميس حيث ستدلي نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان بشهادتها بشأن السياسة التي تتبعها الصين.

وقال مينينديز في بيان "إذا كنا جادين في تعزيز المصالح الأمريكية في آسيا والتنافس مع "الصين"، فيجب أن نطابق السياسة الطموحة مع الموارد الطموحة".

ويقدم تقرير مجلس الشيوخ توصيات بشأن تحديد حكومة الولايات المتحدة أهداف الاستراتيجية وبذل المزيد من الجهد لضمان توفر موارد كافية لدعم جهودها.

وذكر التقرير "أنه على الرغم من أربع إدارات متعاقبة حددت آسيا باعتبارها منطقة ذات أولوية للاهتمام والمساعدة الأمريكية ، لم يقم أي منها بالمقايضات اللازمة لضمان تخصيص المصادر بطريقة تتناسب مع تحديد الأولويات".

 وأضاف التقرير: "على سبيل المثال ،  طلب المساعدة الخارجية للإدارة للمنطقة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 هو 1.7 مليار دولار ، أو 7.7٪ فقط من إجمالي ميزانية المساعدة الخارجية ، على الرغم من أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تضم أكثر من نصف سكان العالم


وتحاول الولايات المتحدة إعادة تأكيد وجودها في المنطقة بعد فترة من عدم اليقين بشأن التزامها تجاه آسيا في ظل الولايات المتحدة آنذاك. الرئيس دونالد ترامب ، وجهود متضافرة من قبل الصين المنافسة لتعزيز نفوذها".

وأضاف ايضا أن إدارة بايدن يجب أن تزيد بشكل كبير التمويل للدبلوماسية والتنمية عبر الحكومة الأمريكية وتخصيص جزء أكبر من ميزانية التشغيل التابعة لوزارة الخارجية والمساعدات الخارجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتشمل توصياته العمل عن كثب مع الكونجرس، بما في ذلك تقديم قائمة مفصلة بخططه لتنفيذ استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، وإعطاء الأولوية لبرنامج تجاري هادف مع تايوان.

والرغبة في اتخاذ موقف متشدد في التعامل مع بكين هي واحدة من المشاعر القليلة من الحزبين في الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة ، حيث دعا كل من الجمهوريين والديمقراطيين في بايدن إلى زيادة الجهود لمواجهة النفوذ العالمي للصين.
وتصاعدت التوترات بين البلدين بشكل خاص في الآونة الأخيرة ، حيث أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني يوم السبت الماضي بتهمة التجسس على الأراضي الأمريكية.
وتصاعدت التوترات بين البلدين بشكل خاص في الآونة الأخيرة ، حيث أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني يوم السبت بتهمة التجسس على الأراضي الأمريكية.

وتسبب ظهور البالون الصيني الأسبوع الماضي في غضب سياسي في واشنطن ودفع وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى إلغاء رحلة إلى بكين، بعد أن كان البلدان يأملان في إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

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