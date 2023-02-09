قتلى.. الجزائر تعلن إجلاء اثنين من رعاياها في تركيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

ويتعلق الأمر بكل من سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة). اللتين تمّ انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا ظهر اليوم وتم التأكد من هويتيهما.

وقد باشرت، مساء اليوم، مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول بالتنسيق مع السلطات التركية.

وأبانت الخارجية الجزائرية أن إجراءات أنه تم نقل الجثمانين إلى مدينة إسطنبول تمهيدا للقيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن حيث ستتكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين.

وتقدمت الوزارة الجزائرية بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدتين داعية الله عز وجل أن يتغمد روحهما الطاهرة برحمته الواسعة ويرزق ذويهما جميل الصبر والسلوان.