تمثل جزءا مهما في التركيبة التعليمية.. التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تتواصل بشكل مباشر مع الصناعة.. وتسد فجوات كبيرة في مجالات مختلفة

التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية جزء مهم في التركيبة التعليمية

الجامعات التكنولوجية تتواصل بشكل مباشر مع الصناعة لأنها تسد فجوات كبيرة في مجالات مختلفة الجامعات

الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي

اهتمام من الوزارة بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية



استطاعت الجامعات التكنولوجية، أن تحقق نجاحا كبيرا على مدار الفترة الماضية، كما سعت إدارتها إلى التطور من خلال تقديم تخصصات جديدة تواكب سوق العمل وشهادات مزدوجة تجذب العديد من الطلاب، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الدكتور ولاء شتاء رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الهيئة تقوم باختيار العديد من المشروعات لتمويلها للمساهمة في حل التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر، وندعم المشروعات أيضا بمجموعة من الأجهزة مختلف المحافظات لذا فقد أصبحت مخرجات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر كما تقدم النشر العلمي بشكل كبير جدا نتيجة الدعم الذي تقدمه الهيئة للباحثين.

وأضاف شتاء لصدى البلد أن الجامعات التكنولوجية تمثل جزءا مهما جدا في التركيبة التعليمية فقد كانت هناك فجوة قامت بسدها، فعلى سبيل المثال فإن الأجهزة العلمية التي تحتاج إلى فنيين مدربين قادرين على التعامل معها فقد تمكنت الجامعات التكنولوجية من سد هذا الاحتياج الأمر الذي يؤدي إلى تحسن المنتج المصري ومنافسته على مستوى مصر والعالم.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تتواصل بشكل مباشر مع الصناعة لأنها تسد فجوات كبيرة في مجالات مختلفة الجامعات تحتاج دعما كبيرا، وتشارك بالنداءات ويقدم النداء الأخير لنا مثل دعم السفر للخارج للتدريب.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأشار إلى بدء الدراسة هذا العام في 7 جامعات تكنولوجية جديدة، (6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية)، بالإضافة إلى 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية)، بدأت الدراسة بها منذ ثلاث سنوات عام 2019؛ ليصبح إجمالي عدد الجامعات التكنولوجية في مصر 10 جامعات، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل الخاصة بالبرامج الدراسية.

وأكد اهتمام الوزارة بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، مشددًا على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق؛ لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، فضلاً عن العمل على تطوير البرامج واللوائح الدراسية وفقًا للتغيرات العالمية، واحتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل، لجذب الطلاب الوافدين.

بينما قال هشام فاروق إن هناك 10 جامعات تكنولوجية فى مصر بدأت الدراسة بها اعتباراً من العام الدراسى الحالى 2022/2023، موضحاً أنها تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التى روعى ربطها مع احتياجات خدمة الصناعة بالمنطقة الجغرافية التى تقع بها الجامعة.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تتابع استحداث معامل مجهزة بأعلى التقنيات التكنولوجية؛ لتقديم تدريب عملى متقدم داخل الجامعات التكنولوجية يُسهم فى الارتقاء بمهارات وخبرات الطلاب، وكذا تحديث البنية التحتية المعلوماتية لتيسير العملية التعليمية والإدارية بها، وتطبيق خطة التحول الرقمى التى وضعتها الوزارة للمؤسسات التعليمية التابعة لها، مشيرًا إلى حرص الجامعات التكنولوجية على عقد العديد من البروتوكولات مع المؤسسات الصناعية، والشراكات مع الجهات الدولية؛ لرفع كفاءة العملية التعليمية.

فيما أوضح الدكتور أحمد الصباغ أن الجامعات التكنولوجية تقدم العديد من التخصصات المرتبطة بخدمة الصناعة، ومنها: تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية والخشبية، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا السكك الحديد، وصناعة الأطراف الصناعية والتخصصات الصحية، والسياحة والنقل، والصناعات الكهربية والتكنولوجيا الإلكترونية، وغيرها.

وأضاف الصباغ أن الوزارة تتابع الانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات، واستكمال تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.