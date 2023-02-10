ناجي قمحة: الدولة تراعي الأمن الغذائي كأحد أبعاد الأمن القومي

قال أحمد ناجى قمحة، الخبير الإستراتيجي، إن الدولة المصرية تراعي بعد الأمن الغذائي كأحد أبعاد الأمن القومي المصري.



أضاف قمحة، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" أن الاستراتيجية التنموية المصرية تضع في اعتبارها الطفل المصري، لذلك تقدم وجبات جيدة جدا للطلاب في المدارس.



وأوضح قمحة، أن الأمن الغذائي تعرض للتهديد بفعل جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، حيث توقفت سلاسل الإمداد والتوريد، وغيرها، لذلك تعتبر مصر الأمن الغذائي من أمنها القومي، وتعمل على تنميته وتحسينه دائما، متابعا: "الدولة الكبيرة والقومية هي التي تضمن توافر السلع بها".



وأكمل قمحة: "الدولة المصرية لا تهتم بالتصنيع فقط، ولكن بالزراعة وتأمين المحاصيل الاستراتيجية وأن تكون منطقة كبيرة لتوزيع الحبوب في الإقليم، ومصر تضع نصب أعينها تحقيق المعادلة الصعبة، بالاستمرار في التصنيع والزراعة، وإحلال المنتجات الوطنية بالصناعة المحلية".

