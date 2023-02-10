الاتحاد السكندري يكشف مصير تجديد عقد زوران

أكد محمد أحمد ، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، أن فريقه يعيش حالة فنية جيدة في الموسم متمنياً أن يتوج هذه الحالة بالتواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم بعد غياب.



وقال محمد أحمد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فريقه أصبح يملك تناغماً في التشكيلة والعديد من اللاعبين المميزين بعد مجهود كبير من جانب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد ولجنة الكرة.



وأشار إلى أن عقد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكن هناك بند يسمح بالتجديد التلقائي لموسم آخر.



وأضاف:" زوران مستمر مع الفريق في الموسم المقبل وسيتم تجديد عقده بنهاية الموسم تلقائياً".