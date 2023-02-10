غرامة 20 ألف جنيه .. تفاصيل مبادرة تيسير الزواج ببني سويف

قال المهندس محمد طه، أحد مؤسسي مبادرة تيسير الزواج في بني سويف، إن المبادرة تهدف إلى خدمة المواطنين بأي شئ، مؤكدا أنهم جمعوا كبار القري لتطبيق مبادرة تيسير الزواج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"الجميع يريد التيسير ولكن الناس تنظر لبعضها البعض.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة الاتفاق على بعض القواعد التي ليست من أساسيات الزواج، منوها إلي أن بعض الأسر تلجأ للسلف من أجل شراء الملذات والمخدرات في ليالي الأفراح.

وأكمل:"تم الاتفاق على بعض الحاجات اللي هي مش من أساسيات الزواج وتم الاتفاق عليها وفي ناس بدأت بالتنفيذ وفي ناس رحبت مع الغلاء الفاحش في الاسعار، وقررنا فرض 20 ألف جنيه غرامة على كل مخالف، والمسئول هيكون عمدة كل بلد ويعرف مين اللي مش ملتزم".