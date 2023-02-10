هايلين .. بيتر ميمي يشيد بمتسابقين ببرنامج الدوم

قدم المتسابقان محمد يسري ونورا الأحمد، مشهدا تمثيليا وبرعا فيه وذلك خلال مرحلة الأداء الكامل في الموسم الثاني من برنامج الدوم، حيث كان رومانسيا يتخلله كوميديا، وأشاد به لجنة التحكيم، حيث علق بيتر ميمي قائلا: "هايلين وحقيقيين جدا".

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.