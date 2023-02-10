اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي اعتذر لزملائه بالفريق الأحمر والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في الفرصة السهلة التي أضاعها في مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كان هناك حالة من الغضب من جانب الجهاز الفنى بسبب تعامل محمد مجدى أفشة برعونة وعدم تركيزه فى تسديد الكرة فى مرمى ريال مدريد رغم سهولة موقفه".

وتابع:"أفشة حرص على الاعتذار لزملائه في فريق الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب المباراة ".