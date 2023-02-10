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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف سبب تواجد أحمد الشيخ بمقر الرابطة للمحترفين

صدى البلد

أوضح مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، حقيقة إنهاء الخلاف بين أحمد الشيخ ونادي المصري، عبر حسابه على إنستجرام. 

وكتب: “أحمد الشيخ تواجد اليوم في مقر الرابطة المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين لإنهاء الخلاف القائم بين اللاعب ونادي المصري البورسعيدي”.

من جانب آخر، علق مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، وعضو اتحاد الكرة على أداء الأهلي في مباراته أمام ريال مدريد.

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"هاردلك رجال الأهلى.. كان بالإمكان أفضل مما كان ولكن قدر الله ما شاء فعل.. بالتوفيق في مباراة الميدالية البرونزية إن شاء الله.

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اتحاد الكرة الأهلى احمد الشيخ نجم الاهلي السابق لمصري البورسعيدي

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