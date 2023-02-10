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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا البحيري تسجل أغاني مسرحيتها الجديدة مع الملحن محمود طلعت

داليا البحيري ومحمود
داليا البحيري ومحمود طلعت

أوشكت الفنانة داليا البحيري من تسجيل جميع أغاني مسرحيتها الجديدة سيدتي أنا مع الملحن محمود طلعت، وذلك داخل الاستديو الخاص به بحضور مخرج العمل محسن رزق.
 

شخصية داليا البحيري فى المسرحية

وكشفت الفنانة داليا البحيرى عن تفاصيل مسرحيتها الجديدة " سيدتى أنا" على هامش حضورها المؤتمر ‏الصحفي، للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد". 

وقالت داليا البحيرى: "سعيدة بأعمال المسرح القومى التى من المقرر تقديمها ضمن خطة 2023 برئاسة الصديق والأخ إيهاب فهمى".

 

وأضافت داليا البحيرى: "هنقدم مسرحية "سيدتى أنا" من تأليف وإخراج محسن رزق ، المسرحية مأخوذة عن عرض "بجماليون" وبجسد شخصية إليزا دوليتل وبتمنى العرض يعجب الجمهور".

 

 الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

ومن ناحية أخرى أوضحت الفنانة داليا البحيري عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي عرض منه جزء أول عام 2005، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider arbia". 

 

وقالت "داليا" من خلال اللقاء: "أنا كلمني المخرج الجميل علي إدريس وقال لي يا داليا لو في جزء تاني من فيلم حريم كريم تحبي تشاركي فيه، وانا قولت مفيش مشكلة بس اقرأ الورق الأول.

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