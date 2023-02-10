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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يحسم موقفه من اللعب في السعودية وأمريكا

صدى البلد

حسم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه بشأن إمكانية خوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خارج حدود قارة أوروبا.

 

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في صدر غلافها  "رغم أن هناك أندية سعودية وأمريكية توجه أنظارها إليه، إلا أن ميسي لم يتخل عن فكرة اللعب في المستويات الكبيرة داخل أوروبا".

 

وأضافت الصحيفة: "ومع ذلك لم يوقع ميسي على عقد جديد مع بي إس جي، ويدرس كافة البنود المطروحة".

 

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة ليونيل ميسي.

 

وانضم ميسي (35 عاما) لصفوف النادي الباريسي في صيف 2021 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

 

وثار جدل كبير في اليومين الماضيين بشأن خطوة ليونيل ميسي القادمة، سواء بتجديد عقده مع باريس أو إغرائه بعروض من السعودية وأمريكا أو إمكانية عودته مجددا إلى برشلونة.

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