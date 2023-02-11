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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز فعل العبادات والأعمال الصالحة عن الميت؟ دار الإفتاء ترد

الميت
الميت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز فعل العبادات والأعمال الصالحة عن الميت؟

حكم إلقاء موعظة عند دفن الميت.. الإفتاء تجيب

قراءة القرآن على الميت أثناء الدفن وبعده مستحب شرعا بـ حكم الإفتاء

أداء العبادات عن الميت


وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميت يصح أداء جميع العبادات والأعمال الصالحة عنه وهبة ثوابها له، فتقبل عن فاعلها وعن الميت، وذلك في كل العبادات ما عدا عبادة واحدة وهي الصلاة.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العبادات كقراءة القرآن والعمرة والحج والزكاة والصدقة والجارية وإطعام الطعام، فكل هذه العبادات يجوز فعلها عن الميت، وهبة ثوابها له، أما الصلاة فلا يجوز أداؤها عن الميت، ولكن يمكن هبة ثوابها فقط للميت.

 

هل يصل ثواب العبادات للميت؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،  عن سؤال: "ما حكم قراءة القرآن للميت على القبر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟".

وقال جمعة، إن العلماء أجمعوا على استحباب قراءة القرآن على القبر كما نقل ذلك الشيخ العثماني في "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" وعبارته في ذلك: "وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه وقراءة القرآن عند القبر مستحبة".

واستشهد بما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناد حسن – كما قال الإمام النووي – أن ابن عمر رضي الله عنهما استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.

وأخرج الخلاّل في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عن الشعبي أنه قال: "كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن".

ونص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت، وأخذوا ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت، ولا ينبغي الاختلاف في مثل ذلك.

دار الإفتاء العبادات الأعمال الصالحة الميت الصلاة القرآن

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