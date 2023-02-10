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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم نرفع العقوبات.. الخارجية الأمريكية تصدم سوريا بتصريحات جديدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم المعة، أن الولايات المتحدة لا تريد للعقوبات على سوريا أن تكون عائقا أمام إيصال المساعدات، وفقا لموقع الشرق.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن واشنطن قدمت نحو 15 مليار دولار مساعدة للسوريين منذ بدء الصراع.

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وعلى الجانب الآخر، أكدت  وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا إن القرار المضلل الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية والإنفرادية القاتلة التي تفرضها على الشعب السوري ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية وأثبتت الوقائع زيفها.

وقالت  وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها : التدابير القسرية والسياسات الأمريكية حرمت شعب سوريا من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة وحدّت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية

وأضافت  وزارة الخارجية والمغتربين: القرار الأمريكي الجديد يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها اللا شرعية وبالتالي فإنه ليس بمقدور الإدارة الأمريكية خداع السوريين والعالم بمحاولة تجميل صورتها والتنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب السوري المنكوب.

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