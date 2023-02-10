الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة وأشقاء منفذ هجوم القدس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بحق عائلة الشهيد حسين قراقع ومن بين المعتقلين زوجة الشهيد ووالده وأشقاؤه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، لإعتقال عائلة الشهيد منفذ هجوم القدس.

أعلنت سلطات الاحتلال أن منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة هو حسين قراقع من العيساوية ويبلغ من العمر 30 عاما.

ونفذ قراقع عملية الدهس في القدس المحتلة، ويبدو أنه انتظر جيدا محطات الانتظار حتى امتلأت بالمستوطنين وهاجمهم بقوة.

وبدأت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف عائلة منفذ قراقع.