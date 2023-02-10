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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروعات مصر وأفريقيا | ندوة بـ جمعية خريجي هندسة عين شمس الأربعاء

صدى البلد

تستهل جمعية خريجي كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين نشاطها الثقافي لعام 2023 بندوة عن "المشروعات الكبرى لشركة المقاولون العرب في مصر وأفريقيا" .


يدير الندوة نخبة من المهندسين المصريين المتخصصين في كبري المشروعات داخل مصر وقارة أفريقيا ،ويعد الحضور والمتحدثين خلال الندوة المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة و أحد خريجي الكلية البارزين، ويدور الحديث خلال الندوة عن مشروع نفق بور سعيد أسفل قناة السويس ،ومحطة بحر البقر (أكبر محطة معالجة في العالم ) ،ومشروع سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا.

و صرح المهندس خالد صلاح المهدي أمين عام الجمعية بأن النشاط الذي تشهده الجمعية منذ بداية عمل مجلسها المنتخب في ١٤ سبتمبر الماضي يأتي نتيجة الجهد و التعاون المشترك بين الجمعية و إدارة الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور عمر الحسيني عبد السلام عميد الكلية و عضو مجلس الإدارة المنتخب و الرئيس الفخري للجمعية الذي كانت له بصمة واضحة في تطوير المعامل و الورش بالكلية و منشآتها مع فريق عمل من الأساتذة الاكفاء بالكلية فضلا عن اهتمامه الشديد بدعم نشاط جمعية الخريجين و التواصل معهم ، كما شهدت الكلية تقدما في التصنيف الدولي علي مستوي العالم مؤخرًا.


تقام الندوة يوم الأربعاء القادم الموافق ١٥ فبراير بقاعة الاحتفالات الكبري بكلية الهندسة جامعة عين شمس ( فلسطين ) الساعة الخامسة مساء.

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