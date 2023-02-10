عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "مواطنون ضد الغلاء" يوجه رسالة لمحتكري السلع: بلاش تلعبوا مع الدولة

صدى البلد

وجه محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رسالة نارية لمحتكري السلع الغذائية لمنع تداولها في السوق، قائلا: بلاش تلعبوا مع الدولة ، أي تاجر بيلعب مع الدولة غلطان وغبي وحساباته غلط". 


وأضاف محمود العسقلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تقوم بجهود كبيرة ورائعة لمكافحة هذا الوباء والغلاء وتعطيش السوق وإخفاء السلع الغذائية ولأول مرة الدولة تلجأ إلى التسعيرة الجبرية على محصول الأرز".


تابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الدولة تدخلت بكل قوة لضبط الأسواق خلال الفترة الحالية، مضيفا:" تجار السوق السوداء مجموعة من الأغبياء ليس لديهم رؤية اقتصادية، لافتا إلى أن إضعاف القوة الشرائية للمستهلك تؤثر بالسلب على السوق.

السوق السوداء قناة الحدث محمد موسى ضبط الاسواق محصول الارز السوق السودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

مش قد تيشيرت الزمالك امشي | انفعال محلل رياضي بعد مباراة بلوزداد

ترشيحاتنا

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

هذه أسباب تدمير الزمالك | ملك موسى في بث مباشر بعد مباراة بلوزداد

حقيقة بطلان فوز مصطفى كامل برئاسة الموسيقيين | أول رد للشئون القانونية

مناجم ذهب .. التموين تزف بشرى جديدة | فيديو

صفقات الزمالك تتحدث عن نفسها| تعليق صادم من مهيب عبد الهادي بسبب بلوزداد

لافروف بعد جولة أفريقية: الغرب فشل في عزل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ