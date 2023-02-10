رئيس "مواطنون ضد الغلاء" يوجه رسالة لمحتكري السلع: بلاش تلعبوا مع الدولة

وجه محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رسالة نارية لمحتكري السلع الغذائية لمنع تداولها في السوق، قائلا: بلاش تلعبوا مع الدولة ، أي تاجر بيلعب مع الدولة غلطان وغبي وحساباته غلط".



وأضاف محمود العسقلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تقوم بجهود كبيرة ورائعة لمكافحة هذا الوباء والغلاء وتعطيش السوق وإخفاء السلع الغذائية ولأول مرة الدولة تلجأ إلى التسعيرة الجبرية على محصول الأرز".



تابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الدولة تدخلت بكل قوة لضبط الأسواق خلال الفترة الحالية، مضيفا:" تجار السوق السوداء مجموعة من الأغبياء ليس لديهم رؤية اقتصادية، لافتا إلى أن إضعاف القوة الشرائية للمستهلك تؤثر بالسلب على السوق.