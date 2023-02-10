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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة توجه رساله هامة للطلاب المقيدين بدبلومات الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام لجميع الطلاب المقيدين بدبلومات الدراسات العليا بالعام الجامعي 2022-2023م

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على كل طالب مقيد يوجد نقص مستندات بالملف الخاص به سرعة التوجه إلى إدارة الدراسات العليا فرع الشيخ زايد واستكمال المستندات المطلوبة وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم حجب نتيجة دور يناير عند ظهورها على موقع الكلية.

جامعة القاهرة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023،  طبقاً للخطة الزمنية، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

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ساعة جامعة القاهرة تستعد لعودة الدراسة.. وتأكيدات على الانتهاء من أعمال الصيانة

وأكد محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

رئيس جامعة القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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