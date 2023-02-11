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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر آبل iPhone 13 mini في السعودية

iPhone 13 mini
iPhone 13 mini

تقدم شركة  آبل  الأمريكية جوالها الذكي "آيفون  13 ميني" بعدد من المميزات منها شاشة عرض Super Retina XDR OLED ذات الألوان النابضة بالحياة، ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G، مع معالج قوي من تصنيع آبل نفسها مع ميزة التعرف على الوجه face ID وهو يعتبر النسخة المصغرة من جوال  آيفون  13 الكبير.

يتوفر جوال آيفون 13 ميني في المملكة العربية السعودية بسعر 4,079 ريال لإصدار 512 جيجابايت من مساحة التخزين و3,079 ريال لإصدار 256 جيجابايت و 2,579 ريال لإصدار 215 جيجابايت روم.

iPhone 13 mini

المواصفات الكاملة لجوال iPhone 13 mini

وفقا للموقع الرسمي لشركة "آبل" عبر الإنترنت، يأتي الجوال مع شاشة عرض Super Retina XDR OLED حجم 5.4 بوصة مع دقة 1080x2340 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 476 بيكسل في البوصة مع أقصى درجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع، بينما القيمة القياسية 800 شمعة، و طبقة حماية من السيراميك المقاوم للخدش والتجرح، مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.1%.

يتم تشغيل الجهاز من خلال وحدة معالجة مركزية من A15 بايونك التي تصنعها شركة آبل بنفسها، سداسية النوى، اثنين بتردد ميقاتي 3.23 جيجاهرتز والباقي بتردد 1.82 جيجا هرتز، مع شريحة لمعالجة رسوميات الجرافيك رباعية النوى، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم.

iPhone 13 mini

يحزم الجهاز بطارية مدمجة من مادة ليثيوم أيون سعة 2438 مللي أمبير في الساعة قادرة على تشغيل الفيديو 17 ساعة متواصلة وتشغيل الصوت حتى 55 ساعة، مع قدرة على الشحن السريع لغاية 50% خلال 30 دقيقة مع محول طاقة 20 وات على الأقل، كما أنها قادرة على الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات أو 7.5 وات حسب نوع الشحن.

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بالنسبة للكاميرات التي تأتي بغطاء حماية ياقوتي، يأتي جوال آيفون 13 ميني، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة يدعم مجموعة من التقنيات منها التثبيت البصري ونمط التصوير المتتابع والتصوير الليلي مع إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للصور وقدرة على تصحيح عيب العين الحمراء والتصوير البانورامي. 

بينما العدسة الثانية في اللوحة الخلفية للجوال بدقة 12 ميجابيكسل وهي فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة قادرة على التصغير البصري 2x وتكبير وتصغير رقمي حتى خمسة أضعاف 5x، كما يوجد أيضا فلاش ليد مزدوج، بينما نجد الكاميرا السيلفي 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة يمكنها التصوير ليلا مدعمة بتقنيات عزل الخلفية و HDR.

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