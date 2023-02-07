بهذه الطريقة.. اخفِ عنوان IP الخاص بك على آيفون 

تحتوي هواتف آيفون على الكثير من ميزات الخصوصية المهمة، وتشتمل الهواتف على واحد من أفضل الإعدادات التي يمكنها إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين عند إرسال بريد إلكتروني، وبهذه الطريقة ، لا يمكن للمعلنين تتبعك، وبالتالي تتخلص من إزعاج الإيميلات العشوائية.

وذكر موقع Lifewire الطرق التي يمكن من خلالها إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين على هواتف آيفون من خلال متصفح سفاري أو خدمة iCloud Private Relay :

كيفية إخفاء عنوان IP الخاص بك على آيفون في متصفح Safari



وعنوان IP الخاص بك ، أو عنوان بروتوكول الإنترنت ، هو عنوان فريد يتم تعيينه لهاتفك الآيفون عندما يكون متصلاً بالإنترنت ويمكن استخدامه لتتبع نشاطك ، وإنشاء ملف تعريف لك ، واستهداف الإعلانات أو بيع البيانات، ويمكن إخفاء IP الخاص بك على متصفح سفاري Safari من خلال :

اضغط على الإعدادات.

اضغط على Safari.

انقر فوق إخفاء عنوان IP، ولديك خياران:

أجهزة التتبع والمواقع الإلكترونية: يمنع هذا تقنية الإعلان التي تتبعك عبر العديد من مواقع الويب المختلفة ، بالإضافة إلى مواقع الويب التي تزورها مباشرةً ، من تتبع عنوان IP الخاص بك.



المتعقبون فقط: يحظر هذا متتبعات الإعلانات فقط ، ولكنه يتيح لمواقع الويب رؤية عنوان IP الخاص بك.



اضغط على الخيار الذي تفضله وسيتم إخفاء عنوان IP الخاص بك في Safari.

كيفية إخفاء عنوان IP الخاص بك على آيفون باستخدام iCloud Private Relay



ويمكن إدراج متتبعات الإعلانات بشكل غير مرئي في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليك، كما يمكن للتطبيقات القيام بجميع أنواع التتبع ، بما في ذلك عنوان IP الخاص بك ، للمساعدة في إنشاء ملفات تعريف المستخدمين التي يتم بيعها لاستهداف الإعلانات.

وتشبه خدمة iCloud Private Relay من آبل شبكة VPN ويمكنها إخفاء عنوان IP الخاص بك، ويتم تضمينها مع جميع خطط +iCloud المدفوعة، حيث تعد خدمة مدفوعة، ويمكن القيام بـ :

اضغط على الإعدادات.

انقر على " اسمك".

اضغط على iCloud.

انقر فوق الترحيل الخاص.

حرك منزلق الترحيل الخاص إلى تشغيل / أخضر.

انقر فوق موقع عنوان IP.

ويتيح لك هذا التحكم في كيفية ظهور هاتفك الآيفون الخاص بك للمتتبعين والمواقع الإلكترونية، ويعد هذا إجراء مهما إذا كنت بحاجة إلى أن تكون في بلد أو منطقة زمنية معينة لاستخدام مواقع أو برامج معينة، ويمكن النقر فوق إما “الاحتفاظ بالموقع العام” أو “استخدام البلد والمنطقة الزمنية”.