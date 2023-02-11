سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في الكويت

تقدم شركة سامسونج أفضل جوالاتها على الإطلاق مع عائلة الـ S الشهيرة، شراء جهاز من هذه الفئة يضم لك أنك تحصل على أفضل ما يمكن أن يقدم جوال على الإطلاق، والآن بعد أن بدأت الشركة في طرح سلسلة Galaxy S23 الجديد البعض ينتهز فرصة شراء الموديل الأقدم بسبب الفارق الكبير في السعر.

يقدم جوال سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا الداعم لشبكات الجيل الخامس إمكانيات قوية جدا منها شاشة نابضة بالحياة والألوان سوف تستمتع وأنت تشاهد عليها أفلام ومسلسلات وأيضا القدرة على الشحن السريع سواء من خلال USB او لاسلكي أيضا، مع أداء إجمالي مميز جدا وهيكل متين يتحمل الأعمال الشاقة.

Samsung Galaxy S22 Ultra

يتوفر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في الكويت بسعر 364 دينار لإصدار ذاكرة وسعة تخزين 512GB/12GB وبسعر 309 دينار مع إصدار 256GB/12GB الأرخص.

مواصفات جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يأتي جوال سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X حجم 6.8 بوصة ودقة 1440x3088 بيكسل وكثافة بيكسلات 500 بيكسل، درجة سطوع 1750 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 90.2% وميزة تقديم الإشعارات دائما مع طبقة زجاج حماية من Corning Gorilla Glass Victus+

يتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي بواسطة وحدة معالجة مركزية من Exynos 2200 وهي الرقاقة التي تصنعها شركة سامسونج نفسها بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النواة مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك xclipse 920.

تقترن وحدة المعالجة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1، ونظام تشغيل أندرويد 12 يمكن ترقيته إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.

يحزم الجهاز بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة قادرة على الشحن السريع بقوة 45 وات سلكي و 15 وات لاسلكيا، كم يحزم مجموعة من المستشعرات منها مستشعر البصمة و مقياس تقارب وتسارع وبوصلة وجيروسكوب.

يأتي الجهاز مع تصنيف IP68 أي أنه مقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 لتر ونصف لمدة نصف ساعة ويدعم قلم ستايلس إلكتروني.

يأتي جوال ساموسنج جالاكسي إس 22 ألترا مع كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية كاميرا زووم منظار بيريسكوب بدقة 10 ميجابيكسل تدعم التثبيت البصري والثالثة بدقة 10 ميجابيكسل تدعم التكبير الرقمي حتى 3x والرابعة عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 40 ميجابيكسل.