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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مافيا خطيرة وراء ذبح الحمير وتصدير جلودها إلى الصين

صدى البلد

 

قالت دينا ذو الفقار أحد الناشطين في  مجال حقوق الحيوان، إن اصطياد المواطنين للحيوانات في الشوارع كارثة ، لافتة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الأمر حتى لو أرادت جمعية خيرية القيام بهذا الأمر لابد أن يكون تحت إشرافها.

وأضافت الدكتورة دينا ذوالفقار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مينفعش حد غير متخصص يمسك كلب، موضحة أن مصر خالية تماما من سعار الكلاب.

تابعت الناشطة في مجال حقوق الحيوان، السبب وراء انتشار ذبح الحمير هو وجود مافيا تقوم بتصدير جلود الحمير إلى الصين لأن بها مادة كيميائية يتم استخدامها في صناعة الأدوية وصل سعر الطن الى 850 ألف دولار".

حقوق الحيوان محمد موسى الشوارع قناة الحدث حيوانات الهيئة العامة داخل برنامج خط أحمر الحدث اليوم

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