فتوح أحمد: مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" هتطلع شباب مصري مثقف

تحدث الفنان فتوح أحمد، عن مبادرة إحياء المسرح المدرسى بين التعليم والثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال فتوح خلال مداخلة هاتفية بقناة "تن"،:"البداية الصح لبناء مصر في هذا المشروع.. وتعتبر فكرة المسرح بناء للبلد والمسرح هيطلع لك شاب عنده مشاعر ومبدعين في كل المجالات".

وأشار إلي أن دخول الشركة المتحدة مع وزارة الثقافة والتعليم نؤكد أن المشروع هينجح.. القوى الناعمة في الفن هتشد الطلاب في تعلم القصص التاريخية مسرحيا وتحمسه على حفظها وفهما جيدا خلاف الدراسة فقط".

وأكمل:" المبادرة هتطلع شباب مثقف وواعي ويجب أن نستمر فيها لزيادة ثقافة الشباب ولتخريج دفعات كبري من المثقفين"