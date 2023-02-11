مستشفى النجوم.. علا غانم تعاني من ارتجاج في المخ وحلمي بكر حالته غير مستقرة وإسعاد يونس تعود

أصيب عدد من الفنانين والمشاهير بحالات مرضية خلال الفترة الماضية، كان أبرزهم علا غانم والفنان حلمي بكر، وعودة آخرين إلى العمل أيضا وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس.

ارتجاج علا غانم

نقلت الفنانة علا غانم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وعقب أيام من خلافها مع زوجها واستغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لحمايتها من الاعتداء عليها.

وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات خاصة لبرنامج "ETبالعربي"، حول حالتها الصحية:"للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من إرتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكشفت علا غانم في تصريحات سابقة لبرنامج لـ"ETبالعربي" عن أسباب تقدمها باستغاثة، قائلة : "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي".

حلمي بكر ولطيفة

حرصت الفنانة لطيفة على زيارة الملحن حلمي بكر، في المستشفى بعد ايام من تدهور حالته الصحية، وعدم خروجه في المستشفى بسبب انتكاساته المستمرة.

ونشرت لطيفة صورا لها مع حلمي بكر في المستشفى وعلقت عليها قائلة:" سعيدة جدا اني اطمنت على الفنان الكبير #حلمي_بكر و بطمنكوا هو بخير و قريب جدا هيكون معانا برة المستشفى ان شاء الله".

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطوّر جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "إن الموسيقار حلمي بكر تم وضعه تحت الملاحظة لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وتورم في القدمين نتيجة المياه المتراكمة في قدميه".

وأضاف محمد عبد الله: “إنه كان من المقرر خروج حلمى بكر من المستشفى إلا أن الأطباء قرروا أن يضعوه تحت الملاحظة 48 ساعة”.

عودة إسعاد يونس

عادت الفنانة إسعاد يونس لتسجيل حلقات برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع عبر شاشة DMC بعد 47 يوما من الغياب بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها وإجراء عملية جراحية عاجلة.

وظهرت إسعاد يونس في كواليس تصوير برنامج “صاحبة السعادة” مستندة العكاز وحرصت على الضحك والرقص مع فريق عمل البرنامج المحتفلين بعودتها مرة أخرى.

وقال الإعلامي أحمد فايق، إنها قررت العودة للعمل رغم عدم شفائها بصورة كاملة من تأثير عملية زراعة مفصل صناعي من أجل العاملين معها ومستقبلهم الوظيفي، بعدما أصيب بكسر في الحوض.