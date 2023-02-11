عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

150 جنيها للجملى .. أسعار اللحوم والبلدية والمجمدة اليوم السبت 11 فبراير 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، السبت 11 فبراير 2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم الكندوز 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها فى الكيلو.

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170  جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز  180 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد  فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

اسعار اللحوم الاتحاد العام للغرف التجارية اللحوم المجمدة اللحمة المفرومة الكبدة كباب الحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

الكيلو بـ 250 جنيها| حل سحري لخفض أسعار اللحوم.. وتحرك برلماني عاجل

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

ترشيحاتنا

أكثر 5 سيارات مبيعات مجمعة محليًا في السوق المصرى

150 جنيها للجملى .. أسعار اللحوم والبلدية والمجمدة اليوم السبت 11 فبراير 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إلغاء المدمج.. الجامعات تترقب عودة التعليم المفتوح وفق ضوابط جديدة.. تفاصيل

انتخابات الصحفيين.. عمرو بدر يترشح على عضوية المجلس تحت السن

منتجات لفقدان الوزن وصابون سائل.. ضبط مصنعين غير مرخصين بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

لون عيونك.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهور فبراير الكويت

فيديو

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ