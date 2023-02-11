ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 20665 قتيلا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، السبت، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

وأضافت بحسب وسائل إعلام أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

ووقع الزلزال الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه عند الظهيرة زلزال آخر بقوة 7.5 درجة.

ووفقا للسلطات التركية، وقعت ألف هزة ارتدادية منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من درجات الحرارة التى تصل إلى حد التجمد، لا يزال يتم العثور على بعض الناجين بعد أيام من عمليات البحث.\