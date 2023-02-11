عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تسخر من أحلام بسبب تبرعها لضحايا زلزال تركيا وسوريا.. تفاصيل

أحلام وشمس
أحلام وشمس

هاجمت الفنانة شمس الكويتية نظيرتها الإماراتية أحلام وذلك بعد إعلان الأولى التبرع إلى صالح ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا. 

وعلقت شمس الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “احبها لما تتقمصني مرة بالشامة مرة في الشعر والان في الفكر والشخصية  حبيبتي ام فاهد جميلة”. 

بينما كانت قالت الفنانة أحلام : “والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!! ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي #زلزال_ترکیا_وسوريا  #زلزال ”. 

وفسر متابعو أحلام تعليق شمس الكويتية على أنه نوعا من السخرية عليها. 

أصالة تنفعل على صحفى بسبب هجومه عليها

نجم ذا فويس يعلن اعتزال الغناء: مش عايز حد يقولى غني

شمس الكويتية 

وبدأت الفنانة الكويتية شمس تصوير أول مشاهدها فى مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، فى أولى تجاربها التمثيلية بعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم الغناء.

وكانت توقفت شمس الكويتية عن تصوير مشاهدها فى المسلسل لفترة قليلة بسبب ارتباطها بإحياء حفل العيد الوطنى بدبى.

يذكر أن شمس الكويتية جائت إلى مصر منذ أيام لبدء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد سرة باتع مع المخرج خالد يوسف وبالفعل نشرت فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل أمس، حيث بدأت فى تصوير مشاهدها داخل أحد لوكيشنات الرئيسية للمسلسل بصحبة عدد كبير من أبطال العمل.

شمس الكويتية الفنانة شمس الكويتية الفنانة شمس أعمال شمس الكويتية Arts Entertainment احلام الفنانة احلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

تحول إلى رماد.. اللقطات الأولى من حريق مصنع أحذية شرق بورسعيد

موضوعات متعلقة

7 أعمال كوميدية تزين دراما رمضان 2023.. عودة دنيا سمير غانم واللمبى وأحمد أمين.. ومكي ينافس بالجزء السابع من «الكبير أوي».. ويسرا تكرر التجربة

أصالة تنفعل على صحفى بسبب هجومه عليها

كارمن سليمان توجه رسالة إلى الأهلى قبل مباراة ريال مدريد

أنا أصرخ معه.. إلهام شاهين توجه رسالة إلى العالم من أجل سوريا

ابنة صلاح ذو الفقار تكشف تفاصيل مشاركة والدها في معركة الإسماعيلية

تيم حسن يتبرع بمبلغ مالى ضخم لصالح ضحايا الزلزال المدمر

نجم ذا فويس يعلن اعتزال الغناء: مش عايز حد يقولى غني

خناقات النجوم الزوجية..ضرب وسحل علا غانم.. واستئصال طحال سمية الخشاب..وحبس إيمان العاصي

ترشيحاتنا

صحيفة ألمانية تكشف عن خطة تجسس كبرى ضد برلين

تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 فبراير 2023

الأهلي في مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟..دار الإفتاء تجيب

سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الحب.. كيف يستمتع كل برج في هذا اليوم؟

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ