عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. رئيس الدولة يلتقي قائد الجيش الباكستاني

رئيس الإمارات
رئيس الإمارات

استقبل  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات ، الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.


وقدم قائد الجيش الباكستاني - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر المشرف - تعازيه إلى  رئيس الإمارات في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي.

كما نقل إليه تعازي الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة شهباز شريف رئيس وزرائه.


وبحث  رئيس الإمارات ، والفريق أول عاصم منير، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
 

رسالة عزاء من ملك المغرب إلى رئيس الإمارات

وفاة والدة حرم رئيس الإمارات

الامارات باكستان الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجيش الباكستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

إقامة صلاة الغائب علي ضحايا الزلزال بتركيا و سوريا في مساجد الإمارات غدا

الإمارات ترسل 100 مليون دولار مساعدات لـ تركيا وسوريا

ترشيحاتنا

صحيفة ألمانية تكشف عن خطة تجسس كبرى ضد برلين

تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 فبراير 2023

الأهلي في مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟..دار الإفتاء تجيب

سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الحب.. كيف يستمتع كل برج في هذا اليوم؟

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ