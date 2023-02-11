الإمارات.. رئيس الدولة يلتقي قائد الجيش الباكستاني

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات ، الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.



وقدم قائد الجيش الباكستاني - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر المشرف - تعازيه إلى رئيس الإمارات في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي.

كما نقل إليه تعازي الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة شهباز شريف رئيس وزرائه.



وبحث رئيس الإمارات ، والفريق أول عاصم منير، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

