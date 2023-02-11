أخبار التكنولوجيا|ريلمي تطلق الهاتف الأسرع في العالم .. 8 حيل في واتساب استخدمها بـ عيد الحب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت أحدث التسريبات أن طرز آيفون القادمة من آبل iPhone 15، ستحصل على تصميم كاميرا جديد مقارنة بإصدارات الشركة السابقة.

كشفت شركة ريلمي Realme، بشكل رسمي عن إصدار كوكا كولا من هاتفها الذكي Realme 10 Pro، يأتي هذا الإصدار الخاص بتصميم جديد مخصص للعلامة التجارية الشهيرة للمشروبات الغازية.

كشفت لافا Lava الهندية، خلال العام الماضي، عن هاتفا ذكيا للفئة الاقتصادية، حيث أطلقت هاتف Lava Blaze 5G، والذي كان في ذلك الوقت أرخص هاتف ذكي 5G، واليوم تطلق الشركة نسخة جديدة من الهاتف أكثر قوة.

سعر ومواصفات Galaxy S23 في مصر.. أحد هواتف شركة سامسونج Samsung، عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي، والتي أعلنت بشكل رسمي مؤخرا عن سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S23، والتي تعد أحدث هواتفها الرائدة لعام 2023، في هذا الموضوع سوف نقدم لكم سعر ومواصفات Galaxy S23 في مصر.

أطلقت العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية ريلمي Realme، هاتفا ذكيا جديدا تطلق عليه اسم GT Neo 5، والذي يمتاز بدعم تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 240 وات، والتي ستشحن الجهاز بنسبة 100 في المائة في أقل من 10 دقائق.

اقترب عيد الحب ولا توجد لحظة أفضل للتعبير عن الحب لمن تحب، في هذا العصر التكنولوجي، يتجه الناس إلى العالم الرقمي للتعبير عن مشاعرهم يوم 14 فبراير، وفي هذه المناسبة، أعلنت منصة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، عن 8 ميزات جديدة لمساعدتك على جعل يوم عيد الحب يوما مميزا لا يُنسى بالنسبة لشريك حياتك.