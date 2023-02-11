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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ريلمي تطلق الهاتف الأسرع في العالم .. 8 حيل في واتساب استخدمها بـ عيد الحب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بإمكانيات الـPro.. تسريبات تكشف أهم تغييرات هواتف آبل iPhone 15 و 15 Plus

 

كشفت أحدث التسريبات أن طرز آيفون القادمة من آبل iPhone 15، ستحصل على تصميم كاميرا جديد مقارنة بإصدارات الشركة السابقة.

 

بتصميم منعش.. ريلمي تطلق إصدار كوكا كولا من Realme 10 Pro

 

كشفت شركة ريلمي Realme، بشكل رسمي عن إصدار كوكا كولا من هاتفها الذكي Realme 10 Pro، يأتي هذا الإصدار الخاص بتصميم جديد مخصص للعلامة التجارية الشهيرة للمشروبات الغازية.

 

بإمكانيات جبارة.. لافا الهندية تطلق هاتف 5G بسعر رخيص

 

كشفت لافا Lava الهندية، خلال العام الماضي، عن هاتفا ذكيا للفئة الاقتصادية، حيث أطلقت هاتف Lava Blaze 5G، والذي كان في ذلك الوقت أرخص هاتف ذكي 5G، واليوم تطلق الشركة نسخة جديدة من الهاتف أكثر قوة.

 

أرخص هواتف سامسونج الجديدة.. سعر ومواصفات Galaxy S23 في مصر

 

سعر ومواصفات Galaxy S23 في مصر.. أحد هواتف شركة سامسونج Samsung، عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي، والتي أعلنت بشكل رسمي مؤخرا عن سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S23، والتي تعد أحدث هواتفها الرائدة لعام 2023، في هذا الموضوع سوف نقدم لكم سعر ومواصفات Galaxy S23 في مصر.

 

بيشحن في 10 دقايق بس.. ريلمي تطلق الهاتف الأسرع في العالم

أطلقت العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية ريلمي Realme، هاتفا ذكيا جديدا تطلق عليه اسم GT Neo 5، والذي يمتاز بدعم تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 240 وات، والتي ستشحن الجهاز بنسبة 100 في المائة في أقل من 10 دقائق.

 

هتساعدك تخلى شريكك يشعر بالتميز.. 8 حيل في واتساب لـ عيد الحب

اقترب عيد الحب ولا توجد لحظة أفضل للتعبير عن الحب لمن تحب، في هذا العصر التكنولوجي، يتجه الناس إلى العالم الرقمي للتعبير عن مشاعرهم يوم 14 فبراير، وفي هذه المناسبة، أعلنت منصة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، عن 8 ميزات جديدة لمساعدتك على جعل يوم عيد الحب يوما مميزا لا يُنسى بالنسبة لشريك حياتك.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب التكنولوجيا ريلمي

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