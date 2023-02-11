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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

يعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت، نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية، ومن المقرر عقب اعتمادها إعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

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وقال عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية بلغ 79 ألف 820 طالب وطالبة موزعين عل 416 لجنة على مستوى المحافظة منهم عدد 75 ألف و732 طالب وطالبة بالإعدادية العامة يؤدون الامتحان في 397 لجنة و4088 طالب وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.

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