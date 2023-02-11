الأزهر ينظم ورشة عمل لوضع آليات ومعايير التحكيم في مسابقات القرآن الكريم

انطلقت اليوم السبت الموافق 11/2/2023م ورشة العمل الأولى من سلسة (معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية) التي تنظمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أبو اليزيد سلامة.

حضر الورشة، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عوض الله عبدالعال ووكيل لجنة المصحف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئؤن المناطق والخدمات، ومدير عام شئون القرآن الكريم، ومدير عام الكمبيوتر التعليمي.

كما حضر اليوم 120 محكم من جميع المناطق الأزهرية للتدريب على المعايير الدولية للتحكيم في المسابقات القرآنية تمهيدًا لمشاركتهم في المرحلة الثانية من مسابقة الأزهر الشريف لحفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي تم تصعيد 56.000 متسابق لها حصلوا على 80% فأكثر من الدرجة النهائية في المرحلة الأولى.

وتأتي هذه الورشة للتدريب على النظام الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة حيث يجلس المتسابق أمام اثنين من المحكمين والذين يقومون بإلقاء السؤال المعد مسبقًا عبر البرنامج الإلكتروني، ومن خلال التعامل مع الحاسب الآلي يتم احتساب الدرجات واستخراج النتائج بطريقة حديثة، ضمانًا للشفافية وتيسيرًا على المحكمين بدلًا من الطرق التقليدية التي قد ينشغل المحكم فيها برصد وجمع الدرجات واحتساب الأخطاء مما يشغله عن متابعة المتسابق.

ورشة عمل آليات التحكيم في المسابقات

ورشة عمل آليات التحكيم في المسابقات

ورشة عمل آليات التحكيم في المسابقات

ورشة عمل آليات التحكيم في المسابقات