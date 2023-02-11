وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يفتتحان المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا

أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمحاور المرورية الجديدة التي أنشأتها محافظة الغربية لفتح شرايين مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن الكبرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لعدد من مشروعات الرصف والتطوير بمحافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة .



وافتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا والممتدة داية من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 3 كم وبإجمالي تكلفة 69 مليون جنيه، وأشار رحمي إلى أن الكورنيش يعد أحد أهم المحاور المرورية التي تم فتحها في مدينة طنطا ليربط مدخل طنطا الجنوبي من الطريق الزراعي بكلاً من مجمع كليات طنطا، إستاد طنطا والمنطقة اللوجستية بطول 5.4 كم وبإجمالي تكلفة 118 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى كونه متنفس حضاري لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري راقي.



كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية أعمال تطوير المرحلة السادسة ( كورنيش الغفران ) والتي تمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 2 كم ( 700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية) وذلك بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه.



وفي ذات السياق تفقد الوزير والمحافظ طريق ترعة طنطا الملاحية، والذي يتم رصفه ورفع كفاءته بطول 3 كيلو متر وعرض 8 متر، ليكون بديلاً سريع للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة ليخفف حركة سير سيارات النقل الثقيل للدخول إلى المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت على مستخدميه.



واستكمل اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي جولتيهما بتفقد طريق المنطقة اللوجستية والذي يربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولي طنطا- كفر الشيخ، مما يسهل حركة نقل البضائع والنقل الثقيل وذلك بطول 1400 متر مربع وبتكلفة استثمارية بلغت 80 مليون جنيه.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن إجمالي ما تم اعتماده لمحافظة الغربية خلال العام المالي 2022/2023 بلغ حوالي (561) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق وإقامة كباري وأنفاق ومعديات ودعم مشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والإنارة ومشروعات الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .



كما أوضح محافظ الغربية أنه تمت تهيئة الطريق وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق، كما تم تطوير ورفع كفاءة الخدمات على الطريق.



وفي سياق آخر تم تفقد أول منطقة لوحدات الطعام المتنقلة والمقامة على كورنيش طنطا بطول 500 متر ، وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في جميع المحافظات عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة عن طريق صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " بالإضافة إلى مبادرة عربات الطعام المتنقلة " إيجي تراك" ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية بخلق وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالتعاون مع بعض الوزارات المعنية وعلى رأسها الشباب والرياضة بما يساهم في القضاء على البطالة .



وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم من خلال برنامج مشروعك في محافظة الغربية تمويل ١٣ ألف مشروع بإجمالي قروض ١.٦ مليار جنيه وفرت ٣٠ ألف فرصة عمل ، ومن صندوق التنمية المحلية تم تمويل ٣ آلاف مشروع بإجمالي قروض ٢٠ مليون جنيه .



وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن الغربية كانت أول محافظة تضع لائحة استرشادية لتنفيذ القانون عقب صدوره من مجلس النواب، والعمل على ترخيص عربات الطعام المتنقلة في طنطا، مشيراً إلى خطة المحافظة في تخصيص منطقة بكل مدينة على غرار العاصمة.



وصرح محافظ الغربية بأن المشروع يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.



وأوضح رحمى أن المشروع له هدف استراتيجي من خلال دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.



وفي المحلة تفقدا وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية بحضور (النائب محمود الشامي، النائب عبد المنعم إمام والنائب أحمد بلال) أعضاء مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، كورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وذلك بإجمالي تكلفة 75 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 70%.

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