لا أعرف شيئًا عن الاستقالة|أسامة نبيه: مش مرتاح وبيتي غرقان.. وبحترم أي قرار

كشف الكابتن أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، حقيقة تقدمه باستقالته من الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لا أعرف شيئًا عن الاستقالة ولا أعرف من قام بتسريب هذا الخبر .

وأضاف أسامة نبيه: أنا الآن لست في كامل تركيزي.. نعم أنا مش مرتاح وأشعر بتعب بسبب ما يحدث فى الفريق والنادى وأحترم أى قرار يتخذه المجلس، لأنى لا أملك إلا أن أحترم النادى والمجلس .

وشدّد أسامة نبيه: ليست هناك مشكلة مع الجهاز الفنى بقيادة فيريرا، ولكنى لست مرتاحًا، فوجئت باتصالات كثيرة تخبرنى بخبر استقالتى ولا أعرف من سرب الخبر.

وكشف أنه الآن يعانى من غرق منزله نتيجة انفجار ماسورة ميه وأنه شرب كمية من المياه ويشعر بالتعب وليس فى كامل تركيزه .

وقال نبيه: غدًا سيتضح كل شيء بشأن رحيلى من عدمه وفى النهاية سيحترم أى قرار يصدره المجلس فى هذا الشأن .

وخسر الزمالك أمس أمام شباب بلوذداد الجزائرى فى افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .