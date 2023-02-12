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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أغرب من الخيال.. زواج تحت تأثير «التنويم المغناطيسي» بالقليوبية| فما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كثيرا ما سمعنا عن أشخاص أجبروا على الزواج سواء تحت التهديد بالقوة، أو لظروف خاصة، ولكن هل سمعت يومًا عن شخص تم إجباره على الزواج من خلال أسلوب "التنويم المغناطيسي"، هذا ما ادعاه أحد الأفراد في واقعة فريدة من نوعها بمحافظة القليوبية. 

ما يعرف بـ "التنويم المغناطيسي"، اختلفت وتعددت الآراء حوله، بين من يعتقدون أنه علم وحقيقة، ومن يؤكدون أنه خرافة ولا يمكن حدوثه، وما بين الحقيقة والخرافة دارت أحداث هذه الواقعة التى أكد فيها أحد الأشخاص أن شخصًا آخر يسلب قراره ويوجهه كيفما شاء بعد استخدام أساليب "التنويم المغناطيسي" معه. 

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق “تيك توك”، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من آخر، مدعيًا قيامه بأفعال غير منطقية تجاهه، وإكراهه على التوقيع على عقد زواج عقب تنويمه مغناطيسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص يدعي قيام آخر بأفعال غير منطقية تجاهه، وإكراهه على التوقيع على عقد زواج عقب تنويمه مغناطيسيًا.

وبالفحص، تم التوصل إلى الشاكي مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين أنه غير متزن ويدلى بأقوال غير منطقية، ويعانى من مرض نفسي، ولم يقم بالإدلاء بأية بيانات عن المشكو في حقه، حيث أفاد بتضرره منه لذات الأسباب غير المنطقية المشار إليها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية اغرب من الخيال التنويم المغناطيسي زواج

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