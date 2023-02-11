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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا التومي تستعرض رشاقتها وجمالها بإطلالة شتوية

رانيا التومي
رانيا التومي

شاركت الفنانة رانيا التومي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  إنستجرام.


ظهرت النجمة التونسية بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية بدلة انيقة باللون "الأسود"، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلا ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون الوردي في الشفاه.


احتفلت الفنانة التونسية رانيا التومي الشهر الماضي بحفل زفافها علي السوري الجنسية "أبو فاروق"، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين. 

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وخطفت الفنانة التونسية رانيا التومي، الأنظار فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، أثناء ظهورها على السجادة الحمراء مع المخرج خالد يوسف والذى يستعين بها فى عمله الجديد “سره باتع”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم فى الوطن العربى. 

رانيا التومى من مواليد 27 يناير 1989 أي يبلغ عمرها حاليا 33 عاما. 

الفنانة التونسية رانيا التومي

رانيا التومى تم اختيارها ملكة جمال فى تونس وتحديدا كانت ملكة جمال الطقس في قناة نسمة. 

درست رانيا التومى في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار وبعدها بدأت عملها الفنى فى عام 2012 من خلال مشاركتها فى مسلسل مشاعر. 

شاركت رانيا التومى فى خمسة أعمال تونسية حتى الآن كما قدمت عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية. 

 رانيا التومى تشارك فى مسلسل سره باتع مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمى وحسين فهمى وأحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ إلى جانب عدد من النجوم العرب ميل شمس الكويتية. 

تتفاعل رانيا التومى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشكل دائما لتطلع جمهورها على أحدث أعمالها وصورها حيث يتابعها عدد كبير من الجمهور والذى يتخطى المليون. 

ونشرت الفنانة التونسية رانيا التومى صورة مع المخرج خالد يوسف فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بخاصية الاستوري. 

وعلقت رانيا التومى: "الأستاذ العظيم خالد يوسف، فرحانه جدا بالتعامل مع أكبر مخرج في العالم العربى، وشرف كبير ليا انى أكون موجوده في أضخم عمل في تاريخ الدراما العربية " سره باتع" مع أقوى ممثلين في العالم العربى شكرا أستاذ خالد على هذه الفرصة".

 

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رانيا التومى اجرأ اطلالات رانيا التومي إطلالة شتوية اللون الاسود تستعرض رشاقتها

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