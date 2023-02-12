يسرا عن الراحل علاء ولي الدين: كان أخا صغيرا وإنسانا رائعا

تحدثت الفنانة يسرا عن علاقتها بالراحل علاء ولى الدين قائلة:" متعرفوش كان بالنسبالى إيه".

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن الراحل علاء ولى الدين كان إنسانا عظيما ورائعا وكان بالنسبة لها أخ صغير".

وتابعت الفنانة يسرا، أنها شعرت بالصدمة عندما تم اخبارها بوفاة علاء ولى الدين، معقبة:" كان ممكن أتوقع أى حاجة سيئة غير أننا اسمع خبر علاء ولى الدين".

خلاف مع والدته

وكشفت يسرا، أن الراحل أخبرها ذات مرة أن والدته على خلاف معه ولن تصالحه، لافتة إلى أنها تواصلت مع والدته وتمكنت من حل الخلاف بينهما.