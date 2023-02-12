رئيس وحدة الكوارث بالصليب الأحمر: 4 آلاف متطوع في سوريا وعمليات الإنقاذ مستمرة

قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط، إن الوضع في سوريا معقد خاصة مع الطقس المناخي السيئ مع برودة الجو والأمطار.

وأضاف حسام فيصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “عمليات الإنقاذ لضحايا الزلزال مستمرة ويوجد 4 آلاف متطوع على الأرض قدموا خدمات لـ23 ألف شخص”، منوها بالتخوفات من خطورة انتشار الأوبئة في مناطق الزلزال.

وأوضحرئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط، أن العمل التطوعي قدم حتى الآن 58 ألف خدمة على الأرض في قطاعات مختلفة سواء صحة وإيواء وتقديم مياه نظيفة ودعم نفسي.

وأشار إلى أن هناك تكامل على أعلى المستويات بين جمعيات الصليب الأحمر في المنطقة، مضيفا أن عمليات البحث ما زالت مستمرة في سوريا والهدف الأساسي الحالي تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية والإغاثية للمتضررين.