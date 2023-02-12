غضب وتوبيخ.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتابه حالة من الغضب الشديد، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو البرازيلي، برباعية مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

وعنف كولر لاعبي النادي الأهلي عقب المباراة، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو والتفريط في الميدالية البرونزية

وقال مجدي عبد الغني فى برنامج ملعب البلدوزر:" كولر خلال حديثه مع اللاعبين عقب المباراة، أكد على أن الأخطاء القاتلة هي التي كلفت الفريق ضياع الميدالية البرونزية والخسارة للمباراة الثانية علي التوالي بأربعة أهداف.

وفرط الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتُعد هذه المرة، هي الثانية التي يحصل فيها الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية؛ إذ أنه كان قد حصل على نفس المركز في نسخة.