عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب وتوبيخ.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو

كولر
كولر

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق  إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتابه حالة من الغضب الشديد، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو البرازيلي، برباعية مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

وعنف كولر  لاعبي النادي الأهلي عقب المباراة، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو والتفريط في الميدالية البرونزية

وقال مجدي عبد الغني فى برنامج ملعب البلدوزر:"  كولر خلال حديثه مع اللاعبين عقب المباراة، أكد على أن الأخطاء القاتلة هي التي كلفت الفريق ضياع الميدالية البرونزية والخسارة للمباراة الثانية علي التوالي بأربعة أهداف.

وفرط  الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتُعد هذه المرة، هي الثانية التي يحصل فيها الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية؛ إذ أنه كان قد حصل على نفس المركز في نسخة.

مارسيل كولر كولر الأهلى فلامنجو كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

غضب وتوبيخ.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو

فرج عامر يهاجم التحكيم في كأس العالم للأندية

حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.. صورة بدون حجاب تثير الجدل

الأوقاف تعقد احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج.. الخميس القادم

مدرب منتخب المغرب السابق يقترب من تدريب البرازيل

أوكرانيا تورط دولة جديدة في الحرب مع روسيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

بالدولار والمصري.. سعر صادم لإطلالة جورجينا الأخيرة

أخطر الأورام.. أعراض وأسباب سرطان الرئة

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ